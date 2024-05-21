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Экономика 21 мая 2024 18:59

Минпромторг РФ допустил запрет параллельного импорта серверов и систем хранения

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Минпромторг РФ допустил запрет параллельного импорта серверов и систем хранения
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Серверы и системы хранения данных могут оказаться исключены из списка товаров для параллельного импорта. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, передает ТАСС.

«Да, сейчас мы действительно получили предложения от отрасли. Прорабатываем запрос на исключение части позиций по вычислительной технике. В первую очередь обсуждаем серверы и системы хранения данных», — пояснил замминистра.

При этом собеседник агентства уточнил, что Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга внесет свои корректировки при утверждении обновленного списка параллельного импорта. Изменения могут затронуть и другие отрасли промышленности.

По словам Шпака, перечень продукции, которую можно ввозить без уведомления правообладателей, корректируется на основании позиций отраслевых объединений «на системной основе». Регулярно проводится и анализ статистических и таможенных данных для понимания ситуации.

В конце марта 2022 года Правительство РФ в ответ на санкции разрешило параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Президент России Владимир Путин в июне 2022-го подписал закон, легализующий параллельный импорт. Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, которые разрешено ввозить без уведомления правообладателей. Позднее этот список неоднократно пополнялся. Соответствующий механизм продлен на 2024 год.
#параллельный импорт
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