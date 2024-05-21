Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минпромторг РФ допустил запрет параллельного импорта серверов и систем хранения
Серверы и системы хранения данных могут оказаться исключены из списка товаров для параллельного импорта. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, передает ТАСС.
«Да, сейчас мы действительно получили предложения от отрасли. Прорабатываем запрос на исключение части позиций по вычислительной технике. В первую очередь обсуждаем серверы и системы хранения данных», — пояснил замминистра.
При этом собеседник агентства уточнил, что Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга внесет свои корректировки при утверждении обновленного списка параллельного импорта. Изменения могут затронуть и другие отрасли промышленности.
По словам Шпака, перечень продукции, которую можно ввозить без уведомления правообладателей, корректируется на основании позиций отраслевых объединений «на системной основе». Регулярно проводится и анализ статистических и таможенных данных для понимания ситуации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»