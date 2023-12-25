Кабмин решил продлить действие параллельного импорта на 2024 год

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Правительство решило продлить действие параллельного импорта на следующий год. Механизм постоянно корректируется — в дальнейшем ожидается постепенное уменьшение перечня и номенклатуры. Об этом вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал в интервью РИА Новости.

«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм <...> будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры», — отметил Мантуров.

Он пояснил, механизм постоянно корректируется по линии производителей, так и номенклатуры, по которой либо отечественные компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня из-за своего возращения на российский рынок.

возвращаясь.

В конце марта 2022-го Правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Президент России Владимир Путин в июне 2022 года подписал закон, легализующий параллельный импорт. Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, которые разрешено ввозить без уведомления правообладателей. Позднее этот список неоднократно пополнялся новой продукцией и брендами.