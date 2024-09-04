Минобрнауки Таджикистана: Татарстан имеет важное значение для сотрудничества с Россией

Для развития сотрудничества Таджикистана с Россией важное значение имеют взаимоотношения с Татарстаном. Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Таджикистана Джамшед Джуразода на встрече с делегацией из Татарстана в Душанбе.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

«Взаимоотношения с Россией, в том числе в области науки и образования, считаются приоритетными. Они очень динамично и позитивно развиваются», — сказал Джуразода.

По его словам, сегодня более 20 тыс. студентов из Таджикистана обучаются в России. «И это одно из важных направлений наших взаимоотношений. Приоритетное направление сотрудничества — и в области среднего образования», — подчеркнул первый замминистра образования и науки центральноазиатской страны.

В Таджикистане более 130 тыс. школьников обучаются на русском языке. В республике работают около 60 школ с русским языком обучения, а также свыше 160 образовательных учреждений, где обучение ведется на таджикском и русском языках.

«Создано пять таджикско-российских школ. Это весомый проект в сфере образования. Эти школы являются методическими центрами для местных школ, там повышают квалификацию, обмениваются опытом», — отметил Джуразода.

Таджикистан также планирует запустить с Россией еще один совместный проект — открыть Центр для одаренных детей. Предполагается, что 500 таджикских детей будут обучаться в нем по техническим и естественно-научным направлениям. Благодаря этому проекту появится возможность готовить будущих научных работников.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов рассказал, что в Татарстане функционируют 45 вузов и их филиалов. «Татарстан — один из центров образования в России. По многим показателям мы занимаем лидирующие позиции. В частности, за прошлый год в рейтинге научно-технологического развития наша республика заняла второе место сразу после Москвы», — сообщил он.

Поминов добавил, что в прошлом учебном году в вузах Татарстана обучались более 22 тыс. иностранных студентов. Среди них — 900 человек из Таджикистана, причем 152 студента проходили обучение по квоте Россотрудничества. «Это неплохой показатель, но мы хотели бы совместно двигаться дальше», — заметил он.

Почти все вузы Татарстана имеют прямые договоры с университетами и институтами Таджикистана. Это, по мнению первого замминистра образования и науки РТ, также создает возможности для развития сотрудничества.

«Наши вузы имеют филиалы в ряде зарубежных стран. Например, в Узбекистане, Кыргызстане. И ряд наших вузов заинтересованы, если будет такая возможность, работать с Таджикистаном. У нас идет серьезная подготовка в области машиностроения, IТ, аграрном секторе. Здесь мы готовы к сотрудничеству. Наши школы органической химии, математики, физики известны на всю страну и за рубежом. Здесь тоже есть пространство для взаимодействия», — отметил он.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

По словам Поминова, Татарстан также готов поделиться опытом по поддержке одаренных детей и подготовке специалистов в колледже «Алабуга Политех».

Кроме того, был презентован сельскохозяйственный потенциал Татарстана. Представители делегации отметили, что РТ – один из самых развитых регионов России. А обеспечение населения продуктами питания остается одним из важнейших факторов социальной стабильности.

Татарстан имеет более 4,5 млн га сельхозугодий, из них пашни 3,3 млн га. Сельское население — 930 тыс. человек, или каждый четвертый житель республики. В отрасли занято около 140 тыс. человек, или порядка 7% экономически активного населения республики.

По производству продукции сельского хозяйства регион входит в пятерку лидеров по России. Располагая 2% сельхозугодий страны, он производит до 4% ее сельхозпродукции. Также республика является бесспорным лидером по производству молока среди субъектов Российской Федерации – более 6% от общего объема, стабильно входит в десятку производителей основных видов продукции: мяса, зерна, картофеля, сахарной свеклы и яиц.

Население республики обеспечивается всеми основными продуктами питания в полном объеме.

Также представителей Таджикистана проинформировали о программах социальной направленности, действующих в сельской местности. Это в том числе модернизация первичной медико-санитарной помощи, строительство культурных центров, спортплощадок и других объектов. Большая работа проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». В прошлом году на ее реализацию было направлено 3 млрд рублей.

В текущем году данная работа реализуется более масштабно, объем средств увеличен до 5 млрд рублей.

Благодаря программе на карте республики появляются новые объекты, которые станут украшением сельских территорий и местом отдыха граждан.

В целом по республике насчитывается 400 сельхозформирований (2500 крестьянско-фермерских хозяйств, 417 000 – личных подсобных).

Делегация Татарстана с 3 по 5 сентября посещает Таджикистан. Цель визита — проведение переговоров по привлечению на работу в республику квалифицированных трудовых мигрантов из этой центральноазиатской страны и подготовке кадров на ее территории.

Татарстанская делегация ранее встретилась в Душанбе с министром труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнорой Хасанзода, руководителями Агентства труда и занятости населения и Агентства по трудоустройству за рубежом.

Сегодня представители Татарстана посетят Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию при Правительстве Таджикистана и встретятся с директорами колледжей Душанбе, а затем побывают в Центре довыездной подготовки трудовых мигрантов в городе Бохтаре Хатлонской области.