Делегация Татарстана прибыла в Таджикистан для переговоров по подготовке кадров

С 3 по 5 сентября делегация Татарстана посещает Таджикистан. Цель визита — проведение переговоров по привлечению на работу в республику квалифицированных трудовых мигрантов из этой центральноазиатской страны и подготовке кадров на ее территории.

В состав делегации входят первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова, первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эльвира Ахметова, а также некоторые другие сотрудники упомянутых выше ведомств и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Кроме того, в делегацию включены представители ряда предприятий Татарстана: ПАО «КАМАЗ», особой экономической зоны «Алабуга», УК «Август-Агро», холдинговой компании «Ак Барс», ООО «Агро-Строй», ООО «Ак Барс Девелопмент», ООО «Ак Барс Инжиниринг» и управляющей компании «Благоустройство Ремонт и Озеленение Района + К».

Татарстанская делегация сегодня встретится в Душанбе с министром труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнорой Хасанзода, руководителями Агентства труда и занятости населения и Агентства по трудоустройству за рубежом. На более позднее время запланирована беседа с первым заместителем министра образования и науки Таджикистана Джамшедом Джуразодой.

Завтра представители РТ посетят Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию при Правительстве Таджикистана и встретятся с директорами колледжей Душанбе, а затем побывают в Центре довыездной подготовки трудовых мигрантов в городе Бохтаре Хатлонской области.

В июле с аналогичными целями — обсудить подготовку кадров для нужд экономики республики — делегация Татарстана посещала Узбекистан.