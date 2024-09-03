Министр труда Таджикистана рассказала делегации РТ о подготовке кадров в стране

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Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнора Хасанзода рассказала прибывшим в Душанбе представителям делегации Татарстана о созданных в этой центральноазиатской стране механизмах подготовки кадров.

По словам главы Минтруда Таджикистана, для имеющих уже какой-то опыт, но желающих переквалифицироваться лиц 16 лет в стране действуют краткосрочные курсы, которые длятся от двух недель до четырех месяцев.

Полностью закончены соответствующие модули по 21 стандарту. При этом профильное ведомство — Агентство труда и занятости населения представлено во всех районах, оно «непосредственно работают с населением».

Хотя в Таджикистане прилагают усилия по подготовке квалифицированных работников, в том числе и со стороны частного сектора, их в стране не хватает, констатировала Хасанзода. В качестве примера она привела строительство Рогунской ГЭС, на котором задействованы специалисты из семи государств, в первую очередь — из Индии и Бангладеш, но также из Италии, Германии, Турции.

«В то же время у нас большой поток миграции относительно нашего населения. Несмотря на то, что в последние пять лет наблюдаем снижение уровня миграции. Это связано с тем, что развивается свое производство», — заметила министр. Хотя происходит диверсификация миграционных потоков, на РФ приходится наибольшее число трудовых мигрантов, уточнила она.

«В последнее время наблюдаются трудности, проблемы, которые мы стараемся решить. Находить компромиссные пути для решения разных вопросов. На территории Таджикистана вести усиленно обучение, в том числе с помощью проекта Азиатского банка развития. В этом году уже открыли два крупных центра по подготовке профессиональных рабочих», — добавила Гулнора Хасанзода.

Министр труда Таджикистана также обратила внимание на то, что более 70% населения страны проживает сельской местности. Соответственно, большинство центров профессиональной подготовки находится не в столице, а в областях. В этом контексте она упомянула Центр довыездной подготовки трудовых мигрантов в городе Бохтаре Хатлонской области, который должна посетить татарстанская делегация.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что делегация Татарстана прибыла в Таджикистан для переговоров по подготовке кадров.