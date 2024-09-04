Тазетдинова в Таджикистане: Для нас важен организованный набор мигрантов

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Для Татарстана важен организованный набор трудовых мигрантов. О причинах этого на встрече татарстанской делегации с министром труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнорой Хасанзода рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

Сначала татарстанская чиновница объяснила, почему региону необходимо привлекать трудовых мигрантов. «<...> республика у нас миграционно привлекательная. У нас реализуются инвестиционные проекты, у нас достаточно большой объем валового регионального продукта — это почти 43 млрд долларов (более 4 трлн рублей). <...>», — обрисовала она экономическую ситуацию.

При этом, по ее словам, обстановка на рынке труда складывается таким образом, что занятость населения растет, но, несмотря на это, наблюдается кадровый дефицит. «Сегодня мы говорим об очень ограниченном предложении на рынке труда при возрастающем спросе. Любой человек, который выходит на рынок труда и ищет работу, может выбирать из 15–17 вакансий», — констатировала замминистра.

«<...> в республике у нас ежегодно порядка 50 тыс. иностранных граждан трудятся. Только за этот период у нас выдано 37 тыс. патентов (это мы говорим только о безвизовых странах въезда), из них порядка 8 тыс. — это граждане Республики Таджикистан. На первом месте у нас в структуре внешней миграции — это Узбекистан, граждане Узбекистана, и на втором месте — Таджикистан», — подчеркнула Тазетдинова, конкретизировав таким образом значение центральноазиатской страны для Татарстана.

В контексте взаимодействия с трудовыми мигрантами спикер упомянула работу Дома дружбы народов РТ и функционирующие в республике сильные национально-культурные автономии.

«Для нас очень важно именно выстроить работу по организованной форме набора, есть хороший опыт. <...> Это позволяет, во-первых, нашему бизнесу подобрать необходимых специалистов. <...> мы надеемся, что в рамках нашего визита договориться, какие именно специалисты нужны нашему рынку. Во-вторых, сами приезжающие в нашу республику для работы будут знать, к кому они едут и на каких условиях <...>», — изложила она понимание ситуации властями Татарстана.

«Нам важно понимать, где они (трудовые мигранты — прим. Т-и) работают и у кого, чтобы не было таких случаев, когда происходят какие-либо неприятные вещи. <...> Для нас важен так называемый организованный набор трудовой миграции», — подытожила Тазетдинова.

Кроме того, в ходе своего выступления замглавы Минтруда РТ сообщила, что на первом месте по числу трудовых мигрантов из Таджикистана находится строительная отрасль, на втором — торговля, на третьем — обрабатывающие производства. Представлены они и в сельском хозяйстве.

Особо Клара Тазетдинова обратила внимание на практикуемую КАМАЗом модель организованного завоза работников, которую предполагается распространить на другие предприятия Татарстана. Отработанная на Узбекистане схема предполагает полное сопровождение мигрантов, включая их социально-культурную адаптацию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что делегация Татарстана прибыла в Таджикистан для переговоров по подготовке кадров. Министр труда центральноазиатской страны Гулнора Хасанзода рассказала о созданных там механизмах подготовки кадров.