Минобрнауки РТ: Детсады с 30 октября по 7 ноября продолжат работу в обычном режиме

Детские сады Татарстана в период введенных выходных дней, с 30 октября по 7 ноября, продолжат работу в прежнем режиме. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Все детские сады республики будут работать в обычном режиме. Работа образовательных организаций в объявленные выходные дни будет организована со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора», – рассказали в пресс-службе.

Оперативный штаб Татарстана 21 октября доложил Президенту республики Рустаму Минниханову об эпидемиологической ситуации в регионе. Было принято решение не вводить выходные дни с 23 октября.

При этом согласно указу Президента России Владимира Путина, с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями во всех регионах с сохранением заработной платы работников.

При введении выходных дней с 30 октября по 7 ноября работу продолжат предприятия и организации непрерывного цикла, предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность, органы государственной и муниципальной власти, МФЦ, образовательные учреждения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в школах Татарстана с 1 по 7 ноября пройдут осенние каникулы.