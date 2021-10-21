Осенние каникулы в школах Татарстана пройдут с 1 по 7 ноября, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Расписание подразумевает школы, которые учатся по четвертям, — отметили в министерстве. — Но точные даты каникул в каждой конкретной школе нужно узнавать в учебном заведении».

Во время каникул во всех муниципальных районах республики для детей будут организованы учебно-познавательные мероприятия, посвященные безопасности, прикладному творчеству, спорту, Году родных языков и народного единства.

В министерстве также рассказали о сроках следующих каникул. Новогодние каникулы начнутся с 29 декабря и продлятся до 11 января. В школы учащиеся пойдут 12 января. Весной дети будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля. Кроме того, предусмотрен дополнительный отдых для первоклассников — с 7 по 13 февраля.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на вчерашней пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила, что власти республики не рассматривают вопрос продления школьных каникул из-за введения на территории страны нерабочих дней. Как ранее сообщало агентство, соответствующий указ о нерабочих днях, которые продляться с 30 октября по 7 ноября включительно, подписал Президент России Владимир Путин. Регионам дано право самостоятельно принимать решение о более раннем введении этих дней либо их продлении после 7 ноября.