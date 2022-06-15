Минобрнауки: Российских бакалавров нельзя лишать возможности продолжить учебу

Россия сейчас не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры, так как не собирается лишать выпускников бакалавриата возможности продолжить обучение, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Пётр Кучеренко.

«Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить», – сказал Кучеренко на круглом столе в Госдуме.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью газете «Коммерсантъ» также заявил, что обе формы обучения останутся в вузах России.

Напомним, 24 мая Минобрнауки сообщило, что Россия будет разрабатывать собственную модель высшего образования и намерена отказаться от Болонской системы.