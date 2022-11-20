Минобороны заявило о поражении дивизиона ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область

Министерство обороны РФ заявило о подавлении и частичном уничтожении дивизиона Вооруженных сил Украины, обстреливавшего объекты на территории Белгородской области.

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области», — говорится в ежедневной сводке.

«Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих», — утверждают в военном ведомстве.

С начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, в том числе и Белгородская область, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории. В частности, 17 ноября при обстреле города Шебекино была ранена 15-летняя девочка, а 18-го числа в селе Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Почти сразу после начала боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на официальные российские источники.