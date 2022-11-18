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Происшествия
18 ноября 2022  17:54
Павел Климчак

Пожилой мужчина погиб в результате обстрела села в Белгородской области

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Сегодня под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района Белгородской области. В результате случившегося, предварительно, погиб 80-летний мужчина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды. Повреждены 4 частных домовладения», – уточнил Гладков.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На месте работают как оперативные, так и аварийные службы. Продолжается подомовой обход территории.

#Белгородская область #обстрел #погиб мужчина
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