Губернатор Белгородской области рассказал о повреждении подстанции

В Белгородском районе Белгородской области в результате обстрела с украинской стороны повреждена подстанция. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Снарядами повреждены 2 трансформатора. Жертв и пострадавших нет», — написал губернатор. По словам чиновника, на месте находится его заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы.

Гладков заверил, что энергетики приступают к переподключению по распределительным сетям и постараются устранить последствия в максимально короткие сроки.

Сегодня днем в Белгородской области оказался обстрелян город Шебекино. По словам главы региона, выпущенные из РСЗО «Град» снаряды попали в частный дом.

Тяжело ранена 15-летняя девочка, она госпитализирована. Позднее Гладков уточнил, что «уже завтра» врачи доставят пострадавшую в Москву для дальнейшего лечения.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, в том числе и Белгородская область, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории.

В частности, 15 ноября при обстреле Шебекина погибли три и пострадали два человека — снаряд попал в двухэтажный многоквартирный дом. В тот же день при уничтожении ПВО ракеты «Точка-У» в городе Валуйки погиб один человек и еще один был ранен.