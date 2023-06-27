Минобороны заявило о подготовке к передаче военным тяжелой техники ЧВК «Вагнер»

Тяжелая техника частной военной компании «Вагнер» передается в подразделения российских Вооруженных сил. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

Отряды ЧВК «Вагнер» еще 25 июня покинули регионы, в которых действовали 23-го и 24-го числа.

Позднее Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено.