Генерал Соболев: Надо набрать 400 тыс. контрактников, чтобы избежать мобилизации

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Вооруженные силы РФ необходимо набрать в общей сложности 400 тыс. военнослужащих контрактной службы, чтобы избежать дальнейших волн мобилизации. Об этом заявил член Комитета Государственной Думы генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как сообщал «Татар-информ», отчитался о наборе примерно 280 тыс. контрактников с начала года. Среди них, по его словам, есть как находившиеся прежде в запасе, так и добровольцы и представители иных категорий.

«Нет, [280 тыс. человек недостаточно], надо 400 [тыс. человек] всего. Двадцать одну тысячу [набрать] к концу года. Обусловлено тем, что спланировано нашим Генеральным штабом создание новых объединений, соединений, частей», — пояснил отставной генерал.

Генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

«Такое определено количество, чтобы не было никаких мобилизаций больше, к которым мы не совсем готовы», — подчеркнул Соболев, охарактеризовав при этом соответствующую задачу как выполнимую.

«Я думаю, что получится, учитывая настроения наших людей. Ну, по крайней мере, в тех регионах, где я бываю, настроение у людей нормальное. И администрация, и военные комиссары считают, что с задачей справятся <…>», — уточнил он.

Еще в марте агентство Bloomberg писало, что власти России планируют в текущем году набрать до 400 тыс. контрактников, чтобы пополнить ряды участников специальной военной операции.