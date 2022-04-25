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Ру Тат
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Официальная хроника
25 апреля 2022  13:24

Минобороны сообщило об уничтожении объектов нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге

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Российским военным удалось ликвидировать объекты нефтеперерабатывающего завода в украинском Кременчуге. Части предприятия, производящего топливо и хранилища, были уничтожены при помощи высокоточного оружия, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 

«Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуга уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск», – приводит его слова РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, после чего страны Запада начали ужесточать ограничения против России. 

Ранее «Татар-информ» сообщил о подготовке ЕС шестого пакета санкций. Предыдущий был согласован 7 апреля и нацелен на ВПК и уголь.

#спецоперация на Украине #вооруженные силы рф
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