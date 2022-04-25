ЕС готовит для России шестой пакет санкций

Готовящийся Евросоюзом шестой пакет антироссийских санкций будет нацелен на импорт нефти из России. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times.

По его словам, детали еще не проработаны, так как рестрикции должны оказывать давление на российскую экономику, но не вредить европейской, по крайней мере такое воздействие должно быть сведено к минимуму.

Ранее Еврокомиссия анонсировала план ухода от российских газа, нефти и угля к 2027 году, ЕК планирует представить его в середине мая текущего года.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России.

Предыдущий пятый пакет антироссийских санкций в ЕС согласовали 7 апреля, он был нацелен на ВПК и уголь.