Минобороны сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников

В ночь на 22 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 42 украинских дрона, сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно данным ведомства, 20 беспилотников были уничтожены в Орловской области, по восемь — в Ростовской и Брянской областях, пять — в Курской, а один — в Краснодарском крае.

После атаки дронов в Орловской области произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры, отметил губернатор Андрей Клычков.

Кроме того, в Тульской области была объявлена опасность ночных атак беспилотников, сообщает региональное министерство по вопросам безопасности. Также существовала угроза налета дронов в Воронежской области.

Накануне, 21 декабря, дроны атаковали Казань. По данным Минобороны, налет прошел тремя волнами, БПЛА заходили с разных направлений. Как сообщили в штабе Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы 8 прилетов. Один из них был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. В результате восьми прилетов никто не пострадал. На месте был развернут штаб, последствия атаки ликвидировались слаженно, четко и оперативно.