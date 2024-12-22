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Минобороны сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников
В ночь на 22 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 42 украинских дрона, сообщило Министерство обороны РФ.
Согласно данным ведомства, 20 беспилотников были уничтожены в Орловской области, по восемь — в Ростовской и Брянской областях, пять — в Курской, а один — в Краснодарском крае.
После атаки дронов в Орловской области произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры, отметил губернатор Андрей Клычков.
Кроме того, в Тульской области была объявлена опасность ночных атак беспилотников, сообщает региональное министерство по вопросам безопасности. Также существовала угроза налета дронов в Воронежской области.
Накануне, 21 декабря, дроны атаковали Казань. По данным Минобороны, налет прошел тремя волнами, БПЛА заходили с разных направлений. Как сообщили в штабе Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы 8 прилетов. Один из них был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. В результате восьми прилетов никто не пострадал. На месте был развернут штаб, последствия атаки ликвидировались слаженно, четко и оперативно.
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