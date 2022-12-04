Минобороны РФ заявило об успешном наступлении в районе Артемовска

Российские войска ведут успешные наступательные действия на Донецком направлении в районе города Артемовска (Бахмута). Об этом сказано в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

«В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ», — поделились своим пониманием ситуации на этом участке в военном ведомстве.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для Вооруженных сил Украины наиболее напряженная обстановка сейчас складывается в Донбассе. «<...> Бахмут, Соледар — сейчас, как и раньше, самые горячие и болезненные», — отметил Президент Украины.

До этого информацию о продолжительных и тяжелых боях под Артемовском подтверждали обе стороны.