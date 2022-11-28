Украина понесла значительные потери под Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Так, заметили в издании, 25 ноября число раненых и убитых бойцов ВСУ постоянно росло: лишь до полудня медики насчитали 50 человек с различными ранениями.

«А накануне за сутки через двери госпиталя прошли 240 человек с огнестрельными и осколочными ранениями и сотрясением мозга», — подчеркивает NYT.

Ссылаясь на источники из местных жителей, военных, представителя Пентагона, в район Артемовска направлено подкрепление, включающее украинский спецназ и бойцов теробороны с более низким уровнем подготовки.