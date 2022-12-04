Зеленский назвал самые «горячие» для ВСУ направления

Для Вооруженных сил Украины наиболее напряженная обстановка сейчас складывается в районе Бахмута (Артемовска) и Соледара. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях, на самых важных направлениях. На Донбассе: Бахмут, Соледар — сейчас, как и раньше, самые горячие и болезненные», — отметил Президент Украины.

Накануне Министерство обороны РФ заявило о гибели примерно 190 украинских военных на четырех направлениях: Донецком, Купянском, Южно-Донецком и Краснолиманском. Информацию о тяжелых боях под Артемовском подтверждали ранее обе стороны.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк 2 декабря оценил совокупные потери ВСУ за девять месяцев боевых действий в 10–13 тыс. человек погибшими.

При этом в день объявления частичной мобилизации, 21 сентября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заметил, что потери украинской стороны составили около 61,2 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными. Потери российской армии, по его словам, на тот момент равнялись 5937 убитым.

Позднее Президент РФ Владимир Путин также поделился своим пониманием ситуации, рассказав, что потери ВСУ бывают в семь-десять раз выше российских.