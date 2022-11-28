Пушилин заявил, что Артемовск почти окружен

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об успешном наступлении на донецком направлении, пишут СМИ и телеграм-каналы. По его словам, хотя ситуация остается сложной, российские военные, в том числе подразделение «Вагнера» продвигаются вперед.«Это уже не только озвученные населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.

Пушилин также сообщил, что ситуация преломляется в Марьинке – по его словам, бои идут уже в центре города. Это важная точка на Угледарском направлении. «Удается нашим подразделениям выводить людей в безопасное место. Есть определенные успехи», – отметил глава ДНР.

В сегодняшней сводке Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать на Артемовском направлении, чтобы остановить наступление российских войск, но были рассеяны. Их потери составили до 80 военнослужащих, а также военная техника и вооружение.