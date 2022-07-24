Минобороны РФ заявило об уничтожении корабля и склада ракет в порту Одессы

Вооруженные сил РФ нанесли ракетный удар по территории судоремонтного завода в Одессе, уничтожив находившийся в доке корабль и склад поставленных из Соединенных Штатов ракет Harpoon. Об этом заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«В морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon», — приводит агентство слова представителя военного ведомства.

Конашенков также добавил, что в результате атаки выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины.

Ракетный удар по порту Одессы был нанесен накануне, 23 июля. Сначала российская сторона заявила представителям Турции, что не имеет отношения к случившемуся, о чем рассказал турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Однако позднее информацию об ударе подтвердила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, целью ракет «Калибр» стал украинский военный катер.

За день до этого, 22 июля, было подписано соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна из портов Черного моря, а также о доступе на мировые рынки российского продовольствия и удобрений.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Вскоре после этого Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции ссылаться только на официальные российские источники.