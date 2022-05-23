Пентагон: Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon с пусковыми установкам

Дания поставит Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них. Об этом заявил журналистам министр обороны США Ллойд Остин, видео его выступления размещено в Twitter’е Пентагона.

«Я особенно признателен Дании, которая сегодня объявила о поставках пусковых установок для ракет Harpoon и ракет к ним, чтобы помочь Украине защитить ее побережье. Также я хотел бы поблагодарить Чешскую Республику за поставки [Украине] танков, вертолетов и ракетных систем», — сказал Остин.

Глава Пентагона рассказал, что сегодня, 23 мая, в онлайн-формате состоялось совещание 44 стран, которые оказывают военную помощь Украине. О новых поставках сообщили также Италия, Греция и Норвегия.

«О поставках заявили 20 стран», — добавил министр обороны Соединенных Штатов. По его словам, также были даны новые обещания относительно обучения украинских военных. Отдельно Остин упомянул «лидирующую роль» Великобритании и оказание ею помощи в координации мер поддержки Украины.

Противокорабельная дозвуковая крылатая ракета Harpoon разработана американской компанией McDonnell Douglas, производится сейчас корпорацией Boeing. Принята на вооружение в 1977 году. Максимальная дальность стрельбы составляет от 90 до 220 километров (в некоторых модификациях — до 280). Может запускаться с надводных кораблей и подводных лодок, а также самолетов и наземных установок.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ, а также расширять поставки вооружений украинской стороне.