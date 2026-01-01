news_header_top
СВО 1 января 2026 20:10

Минобороны: РФ передала США расшифровку сбитого при атаке на резиденцию Путина БПЛА

Россия предоставила США материалы с расшифровкой данных с украинского беспилотника, подтверждающие, что целью атаки 29 декабря 2025 года был один из объектов резиденции Президента России в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, пораженного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью во время террористической атаки по резиденции Президента России, переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 декабря Киев предпринял атаку беспилотниками на госрезиденцию Президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что в телефонном разговоре с Президентом РФ его американский коллега Дональд Трамп сообщил о шоке, испытанном из-за атаки украинской стороны на госрезиденцию.

Вместе с тем, по словам Ушакова, Путин сказал Президенту США, что позиция России относительно ряда моментов переговоров окажется пересмотрена из-за атаки беспилотников на его резиденцию в Новгородской области.

Спецслужбы расшифровали полетное задание БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
Путин: Успехи россиян слагают новые главы тысячелетней истории страны

31 декабря 2025
«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

1 января 2026