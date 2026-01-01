Минобороны: РФ передала США расшифровку сбитого при атаке на резиденцию Путина БПЛА

Россия предоставила США материалы с расшифровкой данных с украинского беспилотника, подтверждающие, что целью атаки 29 декабря 2025 года был один из объектов резиденции Президента России в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, пораженного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью во время террористической атаки по резиденции Президента России, переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 декабря Киев предпринял атаку беспилотниками на госрезиденцию Президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что в телефонном разговоре с Президентом РФ его американский коллега Дональд Трамп сообщил о шоке, испытанном из-за атаки украинской стороны на госрезиденцию.

Вместе с тем, по словам Ушакова, Путин сказал Президенту США, что позиция России относительно ряда моментов переговоров окажется пересмотрена из-за атаки беспилотников на его резиденцию в Новгородской области.