Спецслужбы расшифровали полетное задание БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина

Конечной целью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов 29 декабря 2025 года была резиденция Президента РФ в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские спецслужбы смогли извлечь из одного из БПЛА файл с полетным заданием.

«Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции Президента России в Новгородской области», – сообщили в министерстве.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что материалы с расшифровкой данных блока управления одного из украинских беспилотников будут переданы американской стороне по установленным каналам.

Напомним, в ночь на 29 декабря Киев предпринял атаку беспилотниками на госрезиденцию Президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что в телефонном разговоре с Президентом РФ его американский коллега Дональд Трамп сообщил о шоке, испытанном из-за атаки украинской стороны на госрезиденцию.

Вместе с тем, по словам Ушакова, Путин сказал Президенту США, что позиция России относительно ряда моментов переговоров окажется пересмотрена из-за атаки беспилотников на его резиденцию в Новгородской области.