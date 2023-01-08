Минобороны рассказало о возвращении из плена 50 российских военных

Из украинского плена «в результате переговорного процесса» сегодня вернулись 50 российских военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Теперь освобожденные военнослужащие самолетами военно-транспортной авиации будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.

В Минобороны также заверили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Upd. (16.33): Украинская сторона также подтвердила обмен пленными. На Украину также вернулись 50 военнослужащих, сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что в декабре 2022 года около 200 попавших в плен российских военнослужащих вернулись домой.

Кроме того, недавно турецкие СМИ раскрыли подробности сентябрьского обмена пленными, в ходе которого российской стороне передали украинского политика Виктора Медведчука, а украинской — пятерых командиров батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).