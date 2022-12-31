Минобороны рассказало о возвращении из плена 82 российских военных

Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны <…>», — отметили в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны заверили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова рассказала ТАСС, что 41 военнослужащий ЛНР возвращен из плена в ходе обмена между российской и украинской сторонами. По ее словам, они вернутся на Луганщину.