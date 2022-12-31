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Ру Тат
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Политика
31 декабря 2022  17:20

Минобороны рассказало о возвращении из плена 82 российских военных

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Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны <…>», — отметили в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны заверили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова рассказала ТАСС, что 41 военнослужащий ЛНР возвращен из плена в ходе обмена между российской и украинской сторонами. По ее словам, они вернутся на Луганщину.

#спецоперация на Украине #обмен пленными
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