Раскрыты подробности обмена пленными с участием бойцов «Азова»* и Медведчука в Анкаре

Сентябрьский обмен пленными, в ходе которого российской стороне передали украинского оппозиционера Виктора Медведчука, состоялся в Анкаре, пишет газета Hurriyet. Тогда же украинской стороне передали пять командиров батальона «Азов»*.

Переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации, пишет издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Россия выдвинула условие, чтобы бойцы «Азова»* остались в Турции, украинская сторона согласилась.

В день обмена два самолета приземлились в аэропорту Анкары Эсенбога. «В ходе процесса, проведенного Национальной разведывательной организацией от начала до конца, обмен прошел без каких-либо проблем», — отмечается в публикации.

Напомним, 22 сентября в ходе обмена пленными Россия передала Украине 215 человек, включая 108 бойцов полка «Азов»*. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Россию вернулись 55 военных.

*Запрещенная в России террористическая организация.