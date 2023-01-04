Кадыров заявил, что в декабре из плена освободились 200 российских военных

В декабре 2022-го года около 200 попавших в плен российских военнослужащих вернулись домой, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Из них 82 человека, по его данным, были освобождены непосредственно в преддверии Нового года.

«При активном содействии Минобороны РФ, Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспечил каждого из них одеждой, едой и всем необходимым, за что мы ему глубоко признательны», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне турецкие СМИ раскрыли подробности сентябрьского обмена пленными, в ходе которого российской стороне передали украинского оппозиционера Виктора Медведчука, а украинской – пять командиров батальона «Азов»*.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.

*Запрещенная в России террористическая организация.