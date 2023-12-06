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Минобороны опубликовало видео сопровождения истребителями самолета Путина в ОАЭ
Минобороны России в своем телеграм-канале опубликовало видео сопровождения истребителями ВКС страны Су-35с со штатным вооружением литерного самолета, на борту которого находился Президент РФ Владимир Путин, в ходе международного перелета.
«Взлет звена Су-35с осуществлялся с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса», – отмечается в сообщении.
О том, что президентский самолет на протяжении всего пути сопровождали четыре истребителя Су-35С, ранее ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «От государств, над территорией которых осуществлялся пролет, были получены специальные пролетные разрешения для авиационного сопровождения президентского самолета», – отметил представитель Кремля и выразил признательность за сотрудничество.
Сегодня утром российский лидер прибыл в Абу-Даби с рабочим визитом. Он провел переговоры с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Кремль опубликовал видео о том, как встречали Путина в ОАЭ.
Видео: Минобороны России
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