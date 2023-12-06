Путин пригласил Президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казань

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин пригласил коллегу из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна на саммит БРИКС в следующем, 2024 году. Об этом передает РИА Новости.

«В 2024 году Россия председательствует в этой организации. Мы продолжим контакты и по этой линии, – рассказал на встрече Путин. – Будем ждать вас на саммите в Казани в октябре следующего года».

Сегодня утром российский лидер прибыл в Абу-Даби с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества, рассмотрят вопросы международной повестки дня с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке. Ранее Кремль опубликовал видео о том, как встречали Президента РФ в ОАЭ.

Напомним, масштабное событие пройдет в Казани в октябре. В столицу республики приглашены главы 26 государств. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. В преддверии форума развернутся также Игры БРИКС, на которые пригласят более 70 стран. О том, как Казань готовится к проведению мероприятий мирового масштаба, читайте в большом материале «Татар-информа».