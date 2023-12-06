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Флаг России в небе над Абу-Даби, кавалерия и залп из орудий: как Путина встречали в ОАЭ
Президент Владимир Путин посетил с рабочим визитом ОАЭ, кортеж с главой государства прибыл во дворец Каср Аль-Ватан, где состоятся переговоры с Президентом Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
В официальном телеграм-канале Кремля появилось видео встречи российского лидера. Над Абу-Даби пролетели истребители, которые окрасили небо в цвета российского триколора, автомобиль проехал по дороге, на протяжении которой высокого гостя встречала кавалерия, а по прибытии во дворец был произведен залп из артиллерийских орудий.
После официальной встречи последовала церемония фотографирования и представления делегаций, передает РИА Новости. С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и др.
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