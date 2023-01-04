Минобороны назвало главной причиной гибели военных в Макеевке использование телефонов

Главной причиной гибели российских военных при ударе Вооруженных сил Украины по месту дислокации в городе Макеевке в Донбассе стало использование ими мобильных телефонов. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

«В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника», — утверждают в военном ведомстве.

По информации Минобороны, именно этот фактор позволил украинским силам «запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара».

«В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — заверил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Еще 2 января Министерство обороны России подтвердило нанесение ракетного удара из РСЗО HINARS в новогоднюю ночь по месту временной дислокации военнослужащих в Макеевке. По первоначальным данным ведомства, погибли 63 российских военных.

Сегодня Минобороны заявило, что в ходе разбора завалов количество погибших выросло до 89. До этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что среди погибших и раненых в результате ракетного удара есть мобилизованные из возглавляемого им региона.