Минобороны: Над Татарстаном сбили пять беспилотников

Минобороны РФ сообщило о сбитых БПЛА над Татарстаном. По данным ведомства, в период с 8.00 до 16.00 мск дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 58 БПЛА самолетного типа. Пять из них были сбиты над территорией Татарстана.

Кроме Татарстана, атакам подверглись и другие регионы. В частности, 24 БПЛА сбиты над Белгородской областью, 13 – над Крымом, 10 – над акваторией Азовского моря, 3 – над Краснодарским краем, по одному – над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

В республике с 08.06 до 15.12 по Москве действовал режим беспилотной опасности. На фоне введенных ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска временно приостанавливали прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сейчас оба аэропорта работают в штатном режиме, однако сохраняются задержки рейсов.

Утром около восьми часов в Альметьевске произошел массовый налет вражеских беспилотников на резервуарный парк. В результате атаки возникло возгорание, о чем сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По данным властей, погибших и пострадавших нет. Пожарные подразделения оперативно ликвидировали возгорание, угрозы для жителей нет. В администрации района уточнили, что пожар возник из‑за падения обломков сбитого БПЛА на территории нефтяной технологической системы, при этом работоспособность оборудования не нарушена.