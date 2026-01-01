news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 1 января 2026 15:19

В Татарстане семь часов действовал режим беспилотной опасности

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане в 15.12 отменили режим беспилотной опасности. Сообщение об этом появилось в приложении МЧС России. Режим действовал с 08.06 по московскому времени.

Ранее на фоне введенных ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска временно приостанавливали прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сейчас оба аэропорта работают в штатном режиме, однако сохраняются задержки рейсов.

Утром около восьми часов в Альметьевске произошел массовый налет вражеских беспилотников на резервуарный парк. В результате атаки возникло возгорание, о чем сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По данным властей, погибших и пострадавших нет. Пожарные подразделения оперативно ликвидировали возгорание, угрозы для жителей нет. В администрации района уточнили, что пожар возник из‑за падения обломков сбитого БПЛА на территории нефтяной технологической системы, при этом работоспособность оборудования не нарушена.

#беспилотная опасность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: Успехи россиян слагают новые главы тысячелетней истории страны

Путин: Успехи россиян слагают новые главы тысячелетней истории страны

31 декабря 2025
Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе

Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе

31 декабря 2025