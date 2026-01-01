news_header_top
Происшествия 1 января 2026 12:21

Глава Альметьевского района сообщила о сбитом над объектом нефтяной системы БПЛА

Утром 1 января на территории Альметьевского района средствами ПВО была отражена атака БПЛА. Об этом сообщила глава района Гюзель Хабутдинова.

«В результате падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание сбитого БПЛА, которое не повлияло на работоспособность оборудования», – передает пресс-служба администрации района.

Отмечается, что оперативные службы и руководство района оперативно прибыли на место происшествия. В настоящее время возгорание ликвидировано.

«Пострадавших нет. Угрозы для жителей Альметьевска нет», – добавили в местной администрации.

Напомним, что на территории республики с 08.06 действует режим беспилотной опасности.

#атака БПЛА #альметьевский район
