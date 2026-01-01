news_header_top
Происшествия 1 января 2026 12:31

В результате массового налета вражеских БПЛА на Альметьевск никто не пострадал

Сегодня в районе восьми утра был совершен массовый налет вражеских БПЛА по резервуарному парку в Альметьевске. В результате произошло возгорание. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Погибших и пострадавших нет. Пожарные подразделения, оперативно прибывшие на место, устранили возгорание. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает», – сообщили власти.

Ранее в администрации района рассказали, что результате падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание сбитого БПЛА, которое не повлияло на работоспособность оборудования.

Путин: Успехи россиян слагают новые главы тысячелетней истории страны

Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе

