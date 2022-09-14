Минобороны Армении: Азербайджан наносит удары по Джермуку и Верин Шорже

Азербайджанские военные сегодня продолжают обстреливать населенные пункты Джермук Вайоцдзорской области и Верин Шоржа Гегаркуникской области, на остальных направлениях интенсивность боев уменьшилась. Об этом заявляет Министерство обороны Армении, передает ТАСС.

«Азербайджанские вооруженные силы, нанося удары по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры, применяли ударное вооружение, а утром нанесли удары по боевым позициям, расположенным в направлении Джермук и Верин Шоржа, а также по населенным пунктам», — сказано в заявлении армянского военного ведомства.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана ухудшилась в ночь на вторник, 13 сентября. Армянская сторона сообщила об ударах с помощью артиллерии и беспилотников, в том числе и по гражданской инфраструктуре, а азербайджанская — об обстрелах и диверсиях. В Армении рассказали о минимум 49 погибших военных, а в Азербайджане — о 50.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил обострение конфликта с Президентом РФ Владимиром Путиным, Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Позднее ОДКБ решила отправить на армяно-азербайджанскую границу миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем для изучения ситуации.