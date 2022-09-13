Пашинян: В ходе обстрелов на границе с Азербайджаном Армения потеряла 49 военных

После обострения ситуации на границе с Азербайджаном 49 армянских военных были убиты во время обстрелов, заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что эта цифра не окончательная, сообщает РИА Новости.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе начались боевые действия. В Ереване заявили, что азербайджанские военнослужащие применили артиллерию и беспилотники и обстреляли Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую и Сюникскую области, которые связывают Армению с Ираном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее обсудил ситуацию с Президентом РФ Владимиром Путиным, французским лидером Эмманюэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Позже министры обороны Армении и РФ Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились принять меры по стабилизации ситуации.