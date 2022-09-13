ОДКБ решила отправить своего генсека в зону армяно-азербайджанского конфликта

Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередном заседании обсудил эскалацию на армяно-азербайджанской границе. Предложено направить на место генерального секретаря организации Станислава Зася и создать рабочую группу для анализа ситуации, передает БелТА.

«Предложены шаги, которые видится возможным предпринять в оперативном порядке. В их числе выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников секретариата и объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений», — отмечает государственное белорусское агентство.

Экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, состоялось сегодня по инициативе армянской стороны. Участие в дискуссии принял и Президент РФ Владимир Путин.

Участвовавшие в заседании представители государств — членов организации выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения, касающиеся возможности использовать механизмы ОДКБ для урегулирования ситуации, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана ухудшилась около полуночи 13 сентября. Армянская сторона заявила об обстрелах, в том числе гражданской инфраструктуры, а азербайджанская — об обстрелах и диверсиях. В Армении рассказали о минимум 49 погибших, а в Азербайджане — о 50.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил обострение конфликта с Президентом РФ Владимиром Путиным, Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном, о чем сообщал «Татар-информ».