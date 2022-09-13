Пашинян обсудил с Путиным, Макроном и Блинкеном ситуацию на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Он обсудил с ними эскалацию на границе с Азербайджаном, сообщает пресс-служба армянского Правительства.

В частности, в беседе с Путиным Пашинян «представил подробности о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях Вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении», которые, по его словам, «сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия».

Ухудшению ситуации на армяно-азербайджанской границе были посвящены и оба других разговора. Премьер-министр Армении обращал внимание на «важность адекватной реакции международного сообщества».

По итогам переговоров с Путиным «собеседники договорились о поддержании оперативной связи». Макрон в свою очередь «назвал недопустимой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость разрядки обстановки», тогда как Блинкен «выразил готовность США приложить усилия для стабилизации ситуации».

Ранее Министерство обороны Армении сообщило об обстреле с азербайджанской стороны городов Горис, Сотк и Джермук, где расположены позиции армянских военных. По информации армянской стороны, удары наносились и по гражданской инфраструктуре.

Министерство обороны Азербайджана в ответ заявило о диверсиях армянских сил на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях и возложило ответственность за эскалацию на власти Армении, отмечает ТАСС.