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Минниханову вручили благодарность Путина за празднование 1100-летия принятия ислама
Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечен благодарностью Президента России за подготовку и проведение празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Награду руководителю РТ накануне на торжественном приеме вручил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
«Служу России и Республике Татарстан!» — ответил Рустам Минниханов и пожелал РТ процветания, а ее жителям — мира и согласия.
Напомним, что накануне в Казанском Кремле прошла церемония вручения госнаград, приуроченная ко Дню республики, затем руководитель РТ вручил 100 автомобилей победителям смотр-конкурса среди муниципалитетов Татарстана.
Игорь Комаров прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в пленарном заседании второго Казанского глобального молодежного саммита, который в эти дни проходит в столице республики.
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