Минниханову вручили благодарность Путина за празднование 1100-летия принятия ислама

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечен благодарностью Президента России за подготовку и проведение празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Награду руководителю РТ накануне на торжественном приеме вручил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«Служу России и Республике Татарстан!» — ответил Рустам Минниханов и пожелал РТ процветания, а ее жителям — мира и согласия.

Напомним, что накануне в Казанском Кремле прошла церемония вручения госнаград, приуроченная ко Дню республики, затем руководитель РТ вручил 100 автомобилей победителям смотр-конкурса среди муниципалитетов Татарстана.

Игорь Комаров прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в пленарном заседании второго Казанского глобального молодежного саммита, который в эти дни проходит в столице республики.