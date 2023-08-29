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Минниханов вручил 100 автомобилей победителям смотра-конкурса среди муниципалитетов РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от автомобилей победителям республиканского смотра-конкурса среди муниципалитетов республики. Церемония прошла на площадке перед выставочным комплексом «Казань Экспо».
«Это дань уважения местному самоуправлению. Эта работа очень кропотливая, очень сложная и очень неблагодарная. Все сложности вы как громоотвод берете на себя: все ошибки федерального, республиканского и районного уровней», — сказал Минниханов.
Он отметил, что поселенческий уровень ближе всех к населению, и Правительство Татарстана хочет, чтобы работники были мобильны и чувствовали удовлетворение от своего дела.
«Вы этого заслуживаете. Мы поздравляем вас с наступающим Днем Республики и желаем вам здоровья, хорошей работы и процветания тех территорий, которые вы предоставляете», — заключил Минниханов.
Всего победителям смотр-конкурса вручили 100 автомобилей, среди которых 97 Lada Niva Travel и 3 автобуса Sollers Atlant. За все время проведения конкурса муниципалитетам вручили почти 3 тыс. автомобилей.
В этом году в конкурсе приняли участие все муниципальные районы Татарстана и два городских округа. Всего на участие было подано 200 заявок, и 100 из них стали победителями.
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