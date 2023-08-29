«Внешние вызовы сплотили нас»: Минниханов вручил госнаграды накануне Дня Республики

Государственные награды России и Татарстана вручил сегодня жителям республики Раис РТ Рустам Минниханов. Он поздравил участников церемонии с наступающим Днем Республики и поблагодарил их за достойное служение Отечеству, преданность делу и созидательный труд.

«Благодаря вашему вкладу в развитие республики и страны, сегодня Татарстан является одним из высокоразвитых, опорных регионов России, занимает лидирующие позиции по многим ключевым показателям», – подчеркнул Минниханов.

Второй год Россия отстаивает свой суверенитет и будущее, проводя на Украине специальную военную операцию, напомнил Раис РТ.

«Уверенно можно сказать, что внешние вызовы только сплотили нас. В зоне проведения специальной военной операции доблестно сражаются и татарстанцы, которые с честью и отвагой выполняют поставленные задачи. Выбрав путь служения Отечеству и народу, наши ребята проявляют героизм, порой ценою собственной жизни», – подчеркнул руководитель республики и вручил ордены Мужества женам двух погибших участников специальной военной операции из Татарстана. Люди в зале приветствовали награждаемых стоя.

«Татарстан славится богатой историей, трудовыми традициями и достижениями в нефтедобыче, химии и нефтехимии, машиностроении и строительстве, сельском хозяйстве. Благодаря самоотверженному труду работников этих отраслей обеспечивается рост экономического потенциала республики», – заметил Минниханов.

Он поблагодарил трудовые коллективы предприятий и организаций республики, деятелей науки, культурной и духовной сфер, медицинских и социальных работников, представителей судейского сообщества, прокуратуры и органов внутренних дел за плодотворную совместную работу.

«Именно на вас – активных и неравнодушных граждан – мы опираемся при решении нашей главной задачи по повышению качества жизни населения. Спасибо каждому из вас», – подчеркнул Минниханов.

Указом Президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу Орденом Почета награждены гендиректор АО «Татнефтехиминвестхолдинг» Рафинат Яруллин, художественный руководитель балета Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Владимир Яковлев.

Орденом Дружбы отмечена директор музея АО «АйСиЭлКПО ВС» Маргарита Бадрутдинова. Орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден завкафедрой хирургических болезней Казанского государственного медуниверситета Дмитрий Красильников.

«Сегодня в моей жизни большой и знаменательный день, я получил высокую государственную награду. Она важна тем, что я родился и вырос в Казани, вся моя жизнь связана с этим городом и Республикой Татарстан. Здесь я учился, достигал высот в науке и хирургии», – сказал в ответном слове Красильников.

Он поблагодарил руководство республики и пообещал активно трудиться на благо Татарстана в дальнейшем. Пяти татарстанцам вручены ордены «Дуслык» и двум – медали ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Медалью Луки Крымского награждена главная медсестра Алексеевской ЦРБ Ирина Аляшева.

За достигнутые высокие показатели в производственной деятельности почетным знаком РФ «За успехи в труде» отмечен коллектив завода имени Серго.

«Символично, что награда вручается в год 125-летия со дня основания завода», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Гендиректор завода имени Серго Радик Хасанов поблагодарил за высокую оценку труда и отметил, что завод и впредь будет обеспечивать обороноспособность и безопасность страны.

В числе награждаемых оказались участники батальона «Алга», проявившие мужество и самоотверженность, защищая интересы России в борьбе за мирное будущее. Указом Раиса Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждены несколько человек.

«Национальный батальон «Алга» достойно выполняет свои задачи. Поддержка республики ощущается нами на всех уровнях. Все задачи и цели, которые поставлены перед нами, мы обязательно выполним. Мы вернемся и еще пройдем по Красной площади с парадом Победы», – сказал в ответном слове Сергей Бондаренко.

В этот день государственными наградами поощрили также врачей, учителей, работников высшей школы, машиностроителей, нефтяников, химиков, работников промышленности, культуры, сельского хозяйства и других отраслей.