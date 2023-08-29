В Татарстан с рабочим визитом прибыл Игорь Комаров

Фото: «Татар-информ»

Сегодня в Казань с рабочим визитом прибыл полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров. В международном аэропорту «Казань» им.Габдуллы Тукая его встретил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Планируется, что Комаров примет участие в пленарном заседании второго Казанского глобального молодежного саммита, который в эти дни проходит в столице республики. Кроме того, он проведет несколько рабочих встреч, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Напомним, темой молодежного саммита в этом году стала «Роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире». Участие в нем принимают министры и руководители ведомств по делам молодежи ряда стран, представители Генерального секретариата Организации исламского сотрудничества, Международного научно-исследовательского центра по изучению истории, культуры и искусства ислама (ИРСИКА), Постоянного комитета по научному и технологическому сотрудничеству (КОМСТЕХ).

Сегодня в пленарном заседании саммита принял участие Раис республики Рустам Минниханов. Он, в частности, назвал молодежную политику приоритетом для развития человеческого капитала в Татарстане и в целом в России.