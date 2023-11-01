Минниханову представили новинки газомоторной техники АО «Раритэк Холдинг»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в презентации газомоторной техники АО «Раритэк Холдинг». Стенд стал одной из основных презентационных площадок Татарстана на Петербургском международном газовом форуме, на нем представили новинки сельскохозяйственной и коммунальной техники в газомоторном исполнении. Об этом передает пресс-служба Раиса РТ.

Внимание участников и гостей форума привлекли совместные разработки АО «Раритэк Холдинг» и «ТПК МТЗ-Татарстан». В частности, успешно прошедший сертификационные испытания трактор Беларус-1221GT с газопоршневым двигателем MMZ-262NG (разработан на базе дизельного двигателя Д-262 Минским моторным заводом в тесном сотрудничестве с «Раритэк»). Трактор обладает мощностью 130 лошадиных сил и колесной формулой 4×4 с усиленным передним ведущим мостом и может использовать широкозахватные сельхозорудия, позволяющие обрабатывать большие площади в ограниченное время. Также техника широко применяется в строительстве, дорожными и коммунальными службами и на транспортных работах.

Впервые на газовом форуме представлен образец газомоторного трактора Ростсельмаш-2375 с мощностью двигателя 380 лошадиных сил, который стал результатом сотрудничества «Ростсельмаша» и АО «Раритэк Холдинг». Трактор относится к 6-му тяговому классу и данная модель стала первым опытом переоборудования высокомощных сельскохозяйственных тракторов для работы на сжиженном природном газе. Во время обкатки на полях газомоторная машина показала производительность на 12% большую, чем эталонный образец на дизельном топливе.

В завершение презентации продукции АО «Раритэк Холдинг» в присутствии Рустама Минниханова прошла церемония передачи в эксплуатацию газомоторной техники на СПГ для ООО «Газпром трансгаз Казань».

Подробнее о поездке Раиса РТ на Петербургский международный газовый форум читайте в большом материале «Татар-информа».