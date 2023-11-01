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30 млрд «кубов» и интерес Миллера к Иннополису: как Минниханов съездил на газовый форум
Татарстан принято считать нефтяным регионом, что, конечно же, соответствует действительности. При этом газовая отрасль в республике оставалась в тени. Сегодня на Петербургском международном форуме Татарстан признали лидером по уровню развития рынка газомоторного топлива. Почему и что это значит — в материале «Татар-информа».
Татарстан — лидер в России по развитию газомоторного топлива
В городе на Неве продолжается XII Петербургский международный газовый форум, который продлится до 3 ноября. Сегодня в Питер приехал Раис Татарстана Рустам Минниханов. И не случайно, ведь республика стала одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива в номинации «Надежный ориентир».
За последний десяток лет в Татарстане в 16 раз вырос объем реализации компримированного (сжатого) природного газа (метана). А также более чем в 4 раза выросло число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) – до 45. Кроме того, в 26 раз увеличилось количество газомоторной техники – до 13,5 тысячи.
По итогам 2023 года ожидается, что еще не менее 2 тысяч единиц транспорта будет переведено на использование в виде топлива природного газа. Диплом за победу в номинации вручили вице-премьеру – министру промышленности и торговли РТ Олегу Коробченко. Как сообщили в ведомстве, в Татарстане созданы все условия для внедрения метана в качестве газомоторного топлива для транспорта.
О чем Минниханов говорил с Миллером
Тем временем Рустам Минниханов встретился с Председателем Правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны, в частности, вместе осмотрели стенд КАМАЗа, размещенный на форуме. А о достижениях челнинского автогиганта докладывал его гендиректор Сергей Когогин.
КАМАЗ на выставке представил три новинки, оборудованные газомоторной начинкой. Компания презентовала передвижную мастерскую КИПиА 62501, изготовленную на базе вахтового газомоторного автобуса КАМАЗ-6250. Она предназначена для ремонта контрольно-измерительных приборов и аппаратуры на объектах, отдаленных от стационарных ремонтных баз.
Также Миллеру показали пригородный газомоторный автобус НЕФАЗ-5222, рассчитанный на 41 пассажира, и новый рядный шестицилиндровый двигатель с принудительным зажиганием, работающий на природном газе. Эти двигатели мощностью 460 лошадиных сил будут устанавливаться на магистральные тягачи «КАМАЗ» поколения К5.
Иннополис попал в орбиту интересов «Газпрома»
Также Рустам Минниханов провел переговоры с заместителем председателя правления «Газпрома» – начальником департамента 623 Олегом Аксютиным. Главная задача подразделения – обеспечить максимальную эффективность эксплуатации газовых месторождений. Стороны в том числе обсудили сотрудничество газового гиганта с рядом татарстанских компаний. Среди них «Кориб» и ICL, а также Иннополис.
Говоря о последнем, Минниханов и Аксютин засвидетельствовали подписание соглашения о сотрудничестве Университета Иннополис с «Газпром ВНИИГАЗом» и группой компаний «Комита».
Интересно, что о делах Иннополиса Рустам Минниханов еще накануне общался с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым в Москве. Стороны обсуждали инфраструктурные и кадровые вопросы. Отметим, что сам Фальков входит в состав Наблюдательного совета Университета Иннополис.
Татарстан повысит годовое потребление природного газа до 30 млрд «кубов»
Но вернемся к теме газового форума. В ходе переговоров с «Газпромом» Минниханов раскрыл объемы потребления природного газа на предприятиях, которые входят в промышленный кластер «Иннокама». Здесь сосредоточены заводы Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Заинска. По итогам 2022 года они использовали 12,4 млрд «кубов» газа. Это 70% от всего потребления голубого топлива в Татарстане (17,7 млрд куб. м).
В соответствии с новыми инвестпроектами потребление природного газа республикой к 2030 году вырастет до 30 млрд «кубов».
Новинки Татарстана в газовой отрасли представлял не только КАМАЗ, но и еще 22 компании из республики. Например, сельскохозяйственную и коммунальную технику «на газу» показал «Раритэк Холдинг».
Также в форуме приняли участие КНИТУ, Университет Иннополис, Ассоциация «Промышленный кластер РТ», «МТЗ-Татарстан», «Таграс-Холдинг», «Техстрой», «ТНГ-Групп», «Газпром газомоторное топливо», «Газпром межрегионгаз» и другие.
Успех отрасли – это не только добыча ресурсов
Татарстанские предприятия показали свои разработки в сфере инновационных продуктов и технологий, проектных организаций и научно-исследовательских структур. А также государственных и региональных программ газификации, энергосбережения, разработки малых месторождений и освоения новых источников углеводородного сырья.
Деловая программа газового форума предусматривает 80 мероприятий. На них выступят 700 спикеров из 17 стран.
В целом сегодняшний день можно признать прорывным для газовой отрасли в Татарстане. Один день работы Минниханова на питерском форуме показал, что республика вполне себе «газовая», а успехи отрасли измеряются не одной лишь добычей ресурсов.
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