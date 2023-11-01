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Минниханов осмотрел новинки татарстанских компаний на газовом форуме в Санкт-Петербурге
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку Петербургского международного газового форума. В трех павильонах «Экспофорума», помещениях и на открытом воздухе разместилась продукция 500 российских и зарубежных компаний, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Татарстан на форуме представляют 22 компании. Здесь можно увидеть макеты судов на СПГ от холдинговой компании «Ак Барс», автобусы, передвижную мастерскую и газовые двигатели от ПАО «КАМАЗ», линейку отечественных компьютеров от ICL, сельскохозяйственную и коммунальную технику на СПГ от «РариТЭК Холдинга» и другие экспонаты.
В общей сложности выставка всех компаний-участниц заняла свыше 50 тыс. кв. метров.
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