Минниханов заявил о наличии достаточных запасов сахара в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов лично удостоверился в наличии запасов сахара на складах республики. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Много вопросов поступает по наличию сахара. Заехал сегодня в один из крупнейший распределительных центров, откуда продукты развозят в магазины. Товар на складе есть!» — подчеркнул Президент РТ.

При этом, по словам руководителя республики, как только товар выгружают на полки, как его тут же скупают.

«Поставщик — наш Заинский сахарный завод будет и дальше бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это временное затруднение!» — добавил Минниханов.