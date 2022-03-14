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Ру Тат
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Официальная хроника
14 марта 2022  13:14

Минниханов заявил о наличии достаточных запасов сахара в Татарстане

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Президент Татарстана Рустам Минниханов лично удостоверился в наличии запасов сахара на складах республики. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Много вопросов поступает по наличию сахара. Заехал сегодня в один из крупнейший распределительных центров, откуда продукты развозят в магазины. Товар на складе есть!» — подчеркнул Президент РТ.

При этом, по словам руководителя республики, как только товар выгружают на полки, как его тут же скупают. 

«Поставщик — наш Заинский сахарный завод будет и дальше бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это временное затруднение!» — добавил Минниханов.

#Рустам Минниханов
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