Галимова: В Татарстане есть достаточные запасы сахара, муки, молочной продукции

В республике присутствует достаточный запас муки, молочной продукции и сахара. Благодаря модернизации производственных площадок ассортимент товаров первой необходимости будет только расширяться, а их ценовая доступность находится под пристальным контролем властей. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежедневном режиме получает актуальную информацию по наличию продовольственной продукции в татарстанских магазинах. По его поручению ведомства республики ведут еженедельный мониторинг цен по основным товарам. Ситуация находится под полным контролем.

«Созданы две правительственные комиссии. Одна из них мониторит ситуацию с продовольственными товарами, другая — по непродовольственным товарам», — рассказала Галимова.

По ее словам, в республике сейчас фиксируется повышенный спрос населения по сахару и муке. Президент РТ поручил обеспечить достаточный уровень данных продуктов на полках магазинов.

«На сегодняшний день заводы республики имеют свободный запас по сахару порядка 11 тыс. тонн. Для обеспечения наших жителей этих запасов вполне достаточно вплоть до нового урожая сахарной свеклы», — подчеркнула руководитель пресс-службы Президента РТ.

Она добавила, что одновременно на контроле властей находится вопрос обеспечения доступности муки. Рустам Минниханов поручил создать соответствующий резервный фонд, где будут формироваться достаточные запасы этой продукции.

«Что касается товаров первой необходимости, в частности хлебобулочных и молочных изделий. Их производство идет в прежнем режиме, объемы не снижаются. Параллельно идет плановая модернизация производств, что позволит увеличить как объем, так и ассортимент выпускаемой продукции. Мы готовы выпускать больше хлеба, молочной продукции, а также разнообразить имеющийся ассортимент», — заключила Лилия Галимова.